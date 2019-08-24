العبودي: الهجمة ضد الحائري

2019/08/24 | 09:28

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بغداد/ سومر نيوز

قال المتحدث الرسمي باسم كتلة صادقون النيابية النائب نعيم العبودي، إن الهجمة التي يتعرض لها المرجع كاظ...

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