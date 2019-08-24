2019/08/24 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، السبت، عن القاء القبض على شخص بحوزته 3 رمانات يدوية مع الصواعق بالاضافة إلى مادة مخدرة مع مواد ممنوعة مختلفة وآلات جارحة، بالاضافة الى القاء القبض على ثلاثة سراق بالجرم المشهود.وذكر بيان للشرطة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “دوريات النجدة طاردت مشتبه به والقت القبض عليه وبحوزته 3 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تلقي القبض على شخص بحوزته 3 رمانات وعدد من السراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تلقي القبض على شخص بحوزته 3 رمانات وعدد من السراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).