2019/08/24 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش لعام آخر.واجتمع الاتحاد العراقي لكرة القدم مع كاتانيتش ووكيل اعماله بهروز دزهبود في احد فنادق مدينة اربيل ، من اجل بحث تجديد عقد المدرب.وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، ان “الاتحاد العراقي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاتانيتش مستمر في قيادة اسود الرافدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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