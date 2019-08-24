مستشار الطالباني: اسرائيل تحاول تقسيم العراق بالتعاون مع البارزاني

2019/08/24 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف مستشار رئيس الجمهورية الراحل جلال الطالباني الفريق المتقاعد وفيق السامرائي، السبت، عن وجود مخطط إسرائيلي لتقسيم العراق بالتعاون مع مسعود البارزاني، مشيرا الى ان قصف مقرات الحشد لن تؤثر مطلقا على قوة العراق العسكرية.وقال السامرائي على “الفيسبوك” واطلعت عليه/المعلومة/ ان “مسعود البارزاني غايته وهدفه الأبديان الانفصال، وهو لا ينفي طموحه الانفصالي، وحتى […]

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