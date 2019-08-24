خطبتا الجمعة في حسينية الصادقين بإمامة الشيخ علي الدراجي

2019/08/24 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت صلاة الجمعة المباركة في حسينية الصادقين / مركز قضاء الصويرة بإمامة فضيلة الشيخ علي الدراجي , وقد استهل خطبته بالحمد لله تبارك وتعالى والثناء على النبي محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وقراءة فقرات من الدعاء.وكان محور الخطبة الأولى عن ( ثقافة المسؤولية ) مستوحيا من يوم الغدير المبارك أهم الدلالات على …

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