2019/08/24 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:المركز الخبري الوطني NNC تعتزم الصين فرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 10 في المئة، على بضائع مستوردة من الولايات المتحدة بقيمة 75 مليار دولار أمريكي، وسط تصاعد الحرب التجارية بين القوتين العُظميين.وستشمل الرسوم الجمركية الجديدة المنتجات الزراعية والنفط الخام، والطائرات الصغيرة إلى جانب منتجات أمريكية أخرى.وتأتي هذه الخطوة بمثابة رد انتقامي من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحرب التجارية الصينية الأمريكية: الصين تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على بضائع أمريكية المركز الخبري الوطني.

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