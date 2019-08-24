تطهير خمس قرى جنوب القائم بعملية إرادة النصر الرابعة

2019/08/24 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار: الفرات نيوز} طهرت قوات الحشد الشعبي، السبت، خمس قرى جنوب قضاء القائم ، فيما وصلت الى قرية بدر الدراج .

وذكر بيان للحشد تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه " ضمن عملية إرادة النصر الرابعة انجزت قطعات اللواءين التاسع عشر والثالثة عشر تفتيش خمس قرى جنوب قضاء القائم غرب الأنبار فيما وصلت الى قرية بدر الدراج".وأضاف ان "قطعات اللواءين وبمشاركة مفارز مكافحة المتفجرات للحشد تواصلان تقدمهما لإكمال محورها باتجاه وادي حوران".هذا وشرع الحشد الشعبي والجيش العراقي بإسناد طيران الجيش و القوة الجوية السبت /24آب 2019 بعمليات إرادة النصر الرابعة لتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات و وادي حوران في الأنبار.انتهى

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