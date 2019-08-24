الخارجية العراقية توجه باعداد مذكرة لمحاسبة ضابط ايراني

2019/08/24 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنها وجهت بإعداد مذكرة لوزارة الخارجية الإيرانية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الاعتداء الذي طال مسافرة عراقية في مطار مشهد الإيراني.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “الخارجية العراقية فور تلقيها نبأ تعرض العراقـية للاعتداء في مطار مشهد باشرت بمتابعة القضية عن كثب، للوقوف على الحادثة”.

وزاد أن الخارجية العراقية، وجهت القنصل العام في مشهد “باستجلاء تفاصيل الحادث، وإعداد مذكرة إلى وزارة الخارجية الإيرانية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدي، كما قامت وزارة الخارجية العراقـية بالتنسيق مع سفارة جمهورية إيران لدى بغداد في هذا الشأن”.

وأعربت الخارجية “أنها تتابع بشكل متواصل أوضاع جميع العراقـيين بصفة دائمة، ولن تدخر جهدا في تقديم كل أشكال المساعدة الممكنة”.

وكانت الحكومة المحلية في النجف، قد طالبت الجانب الإيراني بتقديم اعتذار رسمي عن حادث تعرض امرأة نجفية للضرب في مطار مشهد الدولي من قبل احد الضباط الإيرانيين.

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