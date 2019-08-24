2019/08/24 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن وفاة احد ضحايا انفجار بابل امس.وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “احد المصابين بحادث انفجار العبوة الناسفة في قضاء المسيب بمحافظة بابل، توفي صباح اليوم”.واضاف ان “الوزارة مستنفرة ملاكاتها لتقديم العلاج اللازم للجرحى”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن وفاة احد ضحايا انفجار بابل يوم امس وكالة خطوة برس.

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