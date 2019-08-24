2019/08/24 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت مدينة هامبشاير البريطانية أول خط قطار يعمل بالطاقة الشمسية في العالم، بعد أن أوصلته بأكثر من 100 لوحة شمسية.ووفقا لصحيفة ””ديلي ميل“ البريطانية، سيستمد الخط الذي يقع بالقرب من مدينة ألدرشوت البريطانية 30 كيلووات من مزرعة الطاقة الشمسية القريبة.ستستخدم هذه الطاقة المتجددة لتشغيل الإشارات والأضواء في الخط التابع لشركة ”نيتورك ريل“.ويأمل

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