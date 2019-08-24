مجموعة السبع تعقد قمتها في باريس وخلافات تسيطر على أعمالها

2019/08/24 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد قادة دول مجموعة السبع قمتهم في باريس اليوم السبت، فيما تسيطر القضايا الخلافية على جدول أعمالها.

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