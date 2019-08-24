الحرس الثوري: الأمن بالخليج الفارسي مستتب بفضل الحضور القوي للقوات المسلحة الإيرانية

2019/08/24 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال، العميد سلامي على هامش، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي للأساتذة التعبويين "البسيج" اليوم، للصحفيين، بان" إيران تختبر دائمًا أنظمة دفاعية واستراتيجية مختلفة، وهذه الإجراءات هي خطوة بلا توقف على امتداد نمو وتطور الردع والدفاع الذي لن يتوقف أبدا".واضاف، ان" الامن في قبضة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يمكن للأعداء المساس بهذا الأمن".انتهى..م.م

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