كوريا الجنوبية ترصد اطلاق مقذوفتين باتجاه اليابان من جارتها الشمالية

2019/08/24 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجرت عملية إطلاق المقذوفات التي تعد السابعة من نوعها في أقل من شهر، من مقاطعة جنوب هامجيونغ، بشرقي كوريا الشمالية، وفقاً لهيئة الأركان المشتركة.وذكرت الهيئة في بيان نشرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، يراقب جيشنا الوضع في حالة حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد".وبدورها أكدت قوات خفر السواحل اليابانية، رصدها إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية، اليوم، ونبهت السفن إلى ضرورة الابتعاد عن أي حطام.انتهى..م.م

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