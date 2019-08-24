الحشد يعلن تطهير 5 قرى غرب الانبار بعد ساعات من انطلاق عملية ارادة النصر الرابعة

2019/08/24 | 10:49

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بغداد اليوم - الانبار

اعلن الحشد الشعبي ، السبت 24 آب 2019، تطهير 5 قرى غرب الانبار بعد ساعات من انطلاق عملية ارادة النصر الرابعة.

وقال الحشد في بيان انه " ضمن عملية إرادة النصر الرابعة انجزت قطعات اللواءين التاسع عشر والثالث عشر تفتيش خمس قرى جنوب قضاء القائم غرب الأنبار فيما وصلتا الى قرية بدر الدراج".وأضاف ان "قطعات اللواءين وبمشاركة مفارز مكافحة المتفجرات للحشد تواصل تقدمهما لإكمال محورها باتجاه وادي حوران".

واصدر نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، السبت 24 آب 2019، توجيها جديداً للحشد يتعلق بعملية ارادة النصر الرابعة.وقال مدير حركات الحشد، جواد كاظم الربيعي، في تصريح صحفي إن "نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وجه بتنفيذ تعرضات واسعة في كافة محاور العمليات لمنع العدو من استغلال صعوبة المنطقة و مباغتة قطعاتنا المنفذة للواجب في عملية ارادة النصر الرابعة".واشار الى ان "هذه العمليات مهمة ومسرحها واحد جنوب نهر الفرات ووادي حوران وصولا الى الطريق الدولي الرابط مع الأردن وسوريا وهذه المنطقة تعد وكرا وملاذا لإدارة التنظيم".وكشف الربيعي عن "مشاركة 3500 مقاتل من الحشد الشعبي في العمليات، ممثلة بقيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي والتي تمثل تشكيلات (13، 17 ، 18 ، 19)، وأفواج حشد محافظة الأنبار بالإضافة إلى معاونيات الحشد والاستخبارات والدعم اللوجستي، والمديريات، العمليات، الامن، مقاومة الدروع، المدفعية، الطبابة، الاتصالات، الإعلام".وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت السبت 24 آب 2019، انطلاق المرحلة الأربعة من عملية ارادة النصر لتطهير مناطق وصحراء الانبار.وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وباشراف قيادة العمليات المشتركة، وبعد أن حققت المرحلة الثالثة من "عملية إرادة النصر " أهدافها المرسومة بدقة ونجاح، أنطلقت على بركة الله، المرحلة الرابعة من هذه العملية فجر السبت 24 آب ، لتفتيش وتطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة في محافظة الانبار ضمن هذه العملية من بقايا فلول عصابات داعش الارهابية".وبين ان العمالية تجري "بمشاركة قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بفرقة المشاة السابعة وفرقة المشاة الالية الثامنةوالحشد العشائري وقيادة عمليات الانبار المتمثلة بفرقة المشاة الاولى ولواء مغاوير قيادة العمليات والحشد العشائري وقيادة محور الحشد الشعبي الانبار ومحور غرب الانبار ومديرية شرطة الانبار وقيادة حرس الحدود الخامسة وبدعم واسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي".

بغداد اليوم - بغداد

اصدر نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، السبت 24 آب 2019، توجيها جديداً للحشد .

وقال مدير حركات الحشد، جواد كاظم الربيعي، في تصريح صحفي إن "نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وجه بتنفيذ تعرضات واسع

بغداد اليوم - الانبار

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت 24 آب 2019، انطلاق المرحلة الأربعة من عملية ارادة النصر لتطهير مناطق وصحراء الانبار.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله انه "بتوجيه من

بغداد اليوم - بغداد

اصدر إعلام الحشد الشعبي، السبت، توضيحا حول حقيقية حدوث انفجار داخل احد مقاره جنوب العاصمة بغداد.

وقال إعلام الحشد في بيان، إنه "لا صحة للاخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول حدوث ‎انفجار داخل احد مقرات قوا

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