2019/08/24 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير حركات الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعي، السبت، ان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندسوجه بمباغتة العدو لمنع استغلاله صعوبة المنطقة.قال الربيعي في تصريح صحفي انه “حسب توجيهات نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أكد على تنفيذ التعرضات الواسعة في كافة محاور العمليات لمنع العدو من استغلال صعوبة المنطقة و …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الربيعي : المهندس وجه بمباغتة العدو لمنع استغلاله صعوبة المنطقة النعيم نيوز.

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