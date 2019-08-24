نائب عن الفتح: سنصوت على قرار الغاء الاتفاقية الاستراتيجة مع اميركا

2019/08/24 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح في العراق محمد البلداوي، السبت، عزمه تحالفه التصويت على قرار الغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع اميركا خلال الفصل التشريعي الم...

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