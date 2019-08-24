2019/08/24 | 10:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد النائب عن تحالف الفتح في العراق محمد البلداوي، السبت، عزمه تحالفه التصويت على قرار الغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع اميركا خلال الفصل التشريعي الم...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح: سنصوت على قرار الغاء الاتفاقية الاستراتيجة مع اميركا
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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