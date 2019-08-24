فشل عملية نقل أول روبوت بملامح بشرية للفضاء

2019/08/24 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشلت المركبة الفضائية "سويوز" التي تحمل "فيدور"، وهو أول روبوت بملامح بشرية، السبت، في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، .

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