2019/08/24 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهرت قوات الحشد الشعبي، اليوم السبت، خمس قرى جنوب قضاء القائم ، فيما وصلت الى قرية بدر الدراج .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يطهر خمس قرى جنوب القائم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يطهر خمس قرى جنوب القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).