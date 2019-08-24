2019/08/24 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق افتتح المركز الإقليمي الشمالي لشؤون نزع الألغام التابع لوزارة #الصحة_العراقية، أمس الجمعة، (دائرة شؤون الألغام) في مدينة #الموصل، الخاصة بأعمال المسح وإزالة #الألغام والتوعية ومساعدة الضحايا.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد حصد أرواح عشرات الأطفال.. (دائرة شؤون الألغام) تبدأ مهامها في الموصل) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد حصد أرواح عشرات الأطفال.. (دائرة شؤون الألغام) تبدأ مهامها في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).