بعد ما كشفته “يس عراق”.. عبد الكريم هاشم في لندن وجعفر الصدر في بيروت.. هكذا توزعت المناصب

2019/08/24 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشفت مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، عن اسماء السفراء الذي تم تعيينها في عدد من الدول، وهذا جاء تأكيدا لما نشرته “يس عراق” قبل شهرين وكشفت عن اسماء السفراء في عدد من العواصم.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” ان ” نزار الخيرالله سفيرا في باريس وعبد الرحمن الحسيني في موسكو وحيدر […]

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