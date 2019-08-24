2019/08/24 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC طالبَ رئيس لجنة النزاهة النيابية هشام السهيل، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بضرورة اخراج السلاح من المدن فوراً.وقال السهيل في حديث متلفز لـ”قناة الشرقية” إن “موقف العراق من الخرق الجوي وقصف مخازن الاسلحة مخجل”، مبيناً ان “العراق اليوم باضعف صورة منذ تأسيسه”.وأشار السهيل الى ان “مكافحة الفساد لابد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة النيابية: العراق بأضعف وضع ومكافحة الفساد تبدأ بـ”مؤسساتهِ” المركز الخبري الوطني.

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