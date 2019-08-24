2019/08/24 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن “المنشآت النفطية والمطارات السعودية باتت غير آمنة”.وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني إن “جميع المطارات السعودية في مرمى الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية”، مؤكدا أن “الرياض وصلت إلى طريق مسدود في اليمن”، وذلك حسب وكالة “فراس” الإيرانية.وتابع: “ضرب الحوثيين للمدن السعودية سيؤدي إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحرس الثوري: مطارات السعودية باتت غير آمنة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري: مطارات السعودية باتت غير آمنة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري: مطارات السعودية باتت غير آمنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).