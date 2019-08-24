قائد الحرس الثوري الايراني : أمن الخليج بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية

2019/08/24 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد الحرس الثوري الايراني العميد حسين سلامي، إن الأمن في الخليج مستتب بفضل الحضور القوي للقوات المسلحة الإيرانية وبالتالي هو في قبضة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولايمكن للأعداء المساس بهذا الأمن .واضاف سلامي في تصريح صحفي اليوم السبت ان إيران تختبر دائمًا أنظمة دفاعية واستراتيجية مختلفة، وهذه الإجراءات هي خطوة بلا توقف على امتداد […]

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