افتتاح المرحلة الاولى من مشروع اعادة اعمار مرقد السيد عون في كربلاء

2019/08/24 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..افتتحت الامانة العامة للمزارات الشيعية المرحلة الاولى من مشروع اعادة اعمار مرقد السيد عون بن عبد الله في كربلاء المقدسة، معلنة عن الشروع بالمرحلة الثانية.وقال نائب الامين العام للمزارات خليفة الجوهر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المرحلة الاولى من مشروع اعادة بناء مرقد السيد عون والتي تم اكمالها تضمنت بناء الهيكل للحرم بمساحة […]

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