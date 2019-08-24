هبوط عملة البيتكوين بنسبة 8%

2019/08/24 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير حديث عن هبوط عملة البيتكوين بأكثر من 8٪ حيث انخفضت إلى أدنى مستوياتها في خمسة أيام.

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