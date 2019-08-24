2019/08/24 | 11:01

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الصحة تعلن استشهاد احد ضحايا انفجار بابل امس

اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن استشهاد احد ضحايا انفجار بابل امس.وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان ان "احد المصابين بحادث انفجار

العبوة الناسفة في قضاء المسيب بمحافظة بابل، توفي صباح اليوم".واضاف ان "الوزارة مستنفرة ملاكاتها لتقديم العلاج اللازم للجرحى".

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