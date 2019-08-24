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النزاهة النيابية: العراق بأضعف وضع ومكافحة الفساد تبدأ بـ"مؤسساتهِ"


النزاهة النيابية: العراق بأضعف وضع ومكافحة الفساد تبدأ بـ
2019/08/24 | 11:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ سومر نيوز

طالبَ رئيس لجنة النزاهة النيابية هشام السهيل، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بضرورة اخراج السلاح من الم...

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