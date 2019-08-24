2019/08/24 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفيذ تعرضات واسعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المهندس يصدر توجيهاً للحشد الشعبي بخصوص عملية "إرادة النصر" الرابعة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المهندس يصدر توجيهاً للحشد الشعبي بخصوص عملية "إرادة النصر" الرابعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).