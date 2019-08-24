2019/08/24 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط مسافر إيراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي. وذكرت الهيأة في بيان له , أن “ منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط من تمكن من ضبط مسافر إيراني الجنسية بحوزته مواد مخدرة نوع ترياك بوزن 27 غرام وكرستال بوزن 28 غم “.وأضافت البيان ، أن ” …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



ضبط مسافر إيراني بحوزته مواد مخدرة في زرباطية النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ضبط مسافر إيراني بحوزته مواد مخدرة في زرباطية) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ضبط مسافر إيراني بحوزته مواد مخدرة في زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).