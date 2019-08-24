نبيل عباس : عملي في المجال الاداري تحدِ جديد في مسيرتي الرياضية

2019/08/24 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف – متابعات أكد اللاعب الدولي السابق نبيل عباس أن مهمته الجديده في العمل الإداري تعد تحدي من نوع اخر بعد طوى صفحة اللعب واعلان الاعتزال لعب كرة القدم والتوجه نحو العمل الاداري مع فريقه نفط الوسط كمدير لفريق كرة النادي.واوضح عباس مقبل على تحدي من نوع جديد عليه ان اثبت وجودي

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