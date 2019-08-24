أمنية ديالى: داعش فقد 5 امراء منذ بداية 2019 وولايته تقترب من نهايتها

2019/08/24 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، السبت، أن ولاية ديالى “الداعشية” اقتربت من نهايتها، مشيرا إلى أن التنظيم فقد خمسة امراء خلال العام الحالي.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ولاية ديالى الداعشية ووفق ما تم ضبطه مؤخرا في مضافات التنظيم خلال العمليات العسكرية الاخيرة في 5 قواطع ضبطت […]

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