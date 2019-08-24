2019/08/24 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق أمانة بغداد يصل القاهرة للدخول في معسكر تدريبي يستمر لغاية الثالث من شهر أيلول المقبل

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