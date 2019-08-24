كربلاء.. القبض على 4 متهمين بينهم شخص يحمل 3 رمانات يدوية

2019/08/24 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، السبت، بإلقاء القبض 4 متهمين من بينهم شخص يحمل 3 رمانات يدوية في المحافظة.

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