2019/08/24 | 11:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، السبت، بإلقاء القبض 4 متهمين من بينهم شخص يحمل 3 رمانات يدوية في المحافظة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. القبض على 4 متهمين بينهم شخص يحمل 3 رمانات يدوية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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