2019/08/24 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العميد غالب العطية، السبت، ان قوة امنية من شرطة المحافظة القت القبض على 13 مطلوبا بقضايا مختلفة من بيهم مطلوبين اثنين وفق المادة ارهاب في مناطق متفرقة من المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 13 مطلوبا بقضايا مختلفة وضبط عجلة محملة بمواد غذائية مخالفة بديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 13 مطلوبا بقضايا مختلفة وضبط عجلة محملة بمواد غذائية مخالفة بديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).