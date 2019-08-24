الحشد يطهر خمس قرى جنوب القائم

2019/08/24 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهرت قوات الحشد الشعبي، السبت، خمس قرى جنوب قضاء القائم ، فيما وصلت الى قرية بدر الدراج .

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