2019/08/24 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات ” أيمن نعمان عيادة ” ,اليوم السبت ,عن إسترجاع 28 عقاراً بقيمة تقدر بـ(4) مليار دينار إلى أملاك بلدية الديوانية .وذكر بيان صحفي لمكتب المفتش العام ,تلقت /بدر نيوز/نسخة منه ،أن “الكوادر الفنية والتحقيقية في المكتب تمكنت من إسترجاع عشرات العقارات مختلفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعمار والاسكان تعلن إسترجاع 28 عقاراً إلى الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعمار والاسكان تعلن إسترجاع 28 عقاراً إلى الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).