رئيس اركان الجيش:قطعات الجيش والحشد افترشوا الصحراء في وداي حوران ويتقدمون معا

2019/08/24 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس اركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، السبت، ان قطعات الجيش والحشد افترشوا الصحراء في وداي حوران ويتقدمون معا، فيما شدد على أنه هذا ردنا على من يتصيد في الماء العكر.وقال الغنامي لاعلام الحشد واطلعت عليه وكالة صدى , ان “الاصوات الشاذة التي لا تريد للعراق ان يستقر نرد عليهم بقولنا: خير

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