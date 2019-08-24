الاعمار والإسكان: استرجاع 28 عقاراً بقيمة أربعة مليارات دينار إلى الدولة

2019/08/24 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات أيمن نعمان عيادة، اليوم السبت، استرجاع 28 عقاراً في الديوانية بقيمة أربعة مليارات دينار إلى الدولة.

وذكر المكتب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "الكوادر اللفنية والتحقيقية في المكتب استرجعت 28 عقاراً بقيمة تقدر بـ 4 مليارات دينار في مناطق البر صالح وأم النخيل وصدر اليوسفية والتقية، وفق قرارات قضائية من المحاكم المختصة".وأشار البيان، إلى "التوجيه بملاحقة ومحاسبة المقصرين والفاسدين ممن تسببوا بهدر المال العام واستغلال مصالح الدولة".انتهى

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