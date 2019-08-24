3 خطوات لمحاربة ملل العمل وقلة الإبداع

2019/08/24 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يتعرض الكثير من الأشخاص لحالة من الملل وقلة الحماس في وظائفهم أو الأعمال التي يقومون بها بشكل يومي وروتيني، الأمر الذي يؤثر على إنتاجيتهم ويحبط مشاريع تطورهم.

حالة الملل هي حالة تصيب الكثير من العاملين في وظائف روتينية وشبه يومية الأمر الذي ينعكس على معدل إنتاجيتهم وكفائتها، وفي دراسة أجريت فإن حالة من الخمول تصيب 1 من أصل 5 أفراد، منخرطين بشدة في أعمالهم مما يجعلهم معرضين للوصول لحالة من الإنهاك.الإنهاك الذي يعتبر المرحلة الأخيرة والتي يصل فيها الفرد إلى الاستياء الشديد من عمله وعدم الرضا عنه، الأمر الذي يؤدي إلى الافتقار للدافع والإبداع.ولمحاربة هذه الحالة يوجد عدد من الطرق التي تساعد الموظفين على الخروج من هذه الحالة، وهي:"مبدأ التقدم"..



سر الإبداعفبحسب علماء جامعة هارفارد فإن "مبدأ التقدم" هو أحد أهم الطرق التي تساعد على الخروج من هذه الحالة، من خلال إحراز تقدم في العمل الأمر الذي يساعد الموظف على الإبداع.فوجود طموح أو هدف كبير يخلق حالة من عدم الثقة لدى الموظف في تحقيقه، لذلك لابد من تقسيمه إلى مراحل الأمر الذي يسهل الوصول إليه، من خلال تحقيقه بخطوات متلاحقة وبمراحل مجزئة.تقديم المساعدة تعزز شعور الإنجازمن خلال مساعدة زملاء العمل والأشخاص الجدد في الوظيفة الأمر الذي يخلق نوعا من الحافز للخروج من هذا الموقف.وأظهرت الدراسات بأن الدافع في العمل غالبا ما يأتي من العمل مع أشخاص تهتم بهم، والأشخاص الذين لديهم صداقات في محل عملهم تجعلهم يميلون إلى الرضا أكثر بوظائفهم.استراحة قصيرةأخذ استراحة قصيرة يساعدك على الخروج قليلا من هذا الجو ويمنحك فرصة لإعادة شحن نفسك بطاقة جديدة وأفكار خلاقة.انتهى

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