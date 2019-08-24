الشيخ قيس الخزعلي يحمل اصحاب الخطاب الطائفي مسؤولية التفجيرات ويطالب القضاء بمعاقبتهم

2019/08/24 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملَ الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، “اصحاب الخطاب الطائفي مسؤولية تفجير المسيب او التفجيرات التي ستحدث، وطالب سماحته القضاء العراقي ان يقوم بواجبه في معاقبتهم.مخاطبا الطائفيين، ” لا تذهبوا بعيدا واعلموا ان دماء العراقيين ليست رخيصة حتى تتاجروا بها وليست لعبة بايديكم واذا اردتم فعل ذلك فلن نسمح لكم

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