الإعمار والإسكان تعلن استرجاع 28 عقاراً إلى الدولة

2019/08/24 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات ، أيمن نعمان عيادة، اليوم السبت، إسترجاع 28 عقاراً بقيمة تقدر بـ(4) مليارات دينار إلى أملاك بلدية الديوانية .

وذكر المكتب الإعلامي للمفتش العام في بيان، حصل عليه موقع "الغدير"، أن" الكوادر الفنية والتحقيقية في المكتب تمكنت من استرجاع عشرات العقارات مختلفة المساحة في مناطق البر صالح وأم النخيل وصدر اليوسفية والتقية ، وفق قرارات قضائية من المحاكم المختصة".واضاف، ان" مكتب المفتش العام إلى التوجيه بملاحقة ومحاسبة المقصرين والفاسدين ممن تسببوا بهدر المال العام واستغلال مصالح الدولة".انتهى..م.م

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