شرطة كربلاء تعتقل شخصا بحوزته 3 رمانات يدوية مع الصواعق

2019/08/24 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، السبت، عن القاء القبض على شخص بحوزته 3 رمانات يدوية مع الصواعق بالإضافة إلى مادة مخدرة مع مواد ممنوعة مختلفة وآلات جارحة، بالإضافة الى القاء القبض على ثلاثة سراق بالجرم المشهود.

وذكر بيان لشرطة كربلاء حصل عليه موقع "الغدير"، ان" دوريات النجدة طاردت مشتبها به والقت القبض عليه وبحوزته 3 رمانات يدوية مع الصواعق بالإضافة إلى مادة مخدرة مع مواد ممنوعة مختلفة وآلات جارحة".واضاف انه" تم القاء القبض على ثلاثة سراق بالجرم المشهود يستقلون دراجة نارية اثناء سرقتهم حقيبة نسائية تحوي بداخلها 3 اجهزة موبايل مع مبلغ من المال".واشار البيان الى انه" تم احالة السراق الى قسم مكافحة الاجرام لاستكمال التحقيق ومعرفة الجرائم التي قاموا بها بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".انتهى..م.م

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