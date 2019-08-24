تعميم برقية للنقاط والسيطرات الأمنية في ديالى: هويات الأحزاب ليست مستمسكاً رسمياً

2019/08/24 | 12:21

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بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني رفيع في محافظة ديالى، السبت (24 آب 2019) عن تعميم برقية للنقاط والسيطرات الامنية بشأن هوية الاحزاب السياسية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "جرى تعميم برقية للنقاط والسيطرات الامنية في ديالى تؤكد بأن هوية الاحزاب السياسية بمختلف عناوينها ليست مستمسكا رسميا".

واضاف، أن "البرقية دعت السيطرات والنقاط الامنية للتعامل مع الوقائق الثبوتية الرسمية والهويات الصادرة عن الوزارات الحكومية حصرا في تعريف الهوية الشخصية لأي مواطن"، لافتا الى ان "البرقية جاءت بعد مخاوف عبر عنها مجلس ديالى مؤخرا بسبب انتشار هويات الاحزاب باعداد كبيرة مؤخرا".

وكان مجلس ديالى أصدر قرارا الاسبوع الماضي دعا فيه قيادة الشرطة، الى متابعة ملف هويات الاحزاب السياسية، خاصة في ظل وجود معلومات بأن بعضهم يستخدمها لتجاوز السيطرات والنقاط الامنية للعبور، وسط مخاوف من استغلالها بشكل غير قانوني.

بغداد اليوم - بغداد

نشر مكتب مفتش عام وزارة الداخلية ، السبت 24 اب 2019، مشاهد مصورة لعمليته الاخيرة في صالات الروليت.

وكان المكتب العام لمفتشية الداخلية، اعلن الجمعة (23 آب 2019)، اغلاق صالات روليت وقمار في بغداد، وإلقاء القبض على العشرات

بغداد اليوم _ البصرة

افاد مصدر أمني، الجمعة (24 اب 2019)، باندلاع حريق في احدى المدارس غرب مركز محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني في البصرة، تمكنت من اخماد حريق اندلع في كرفان للاستعلامات في مدرسة حم

بغداد اليوم - الانبار

اعلن الحشد الشعبي ، السبت 24 آب 2019، تطهير 5 قرى غرب الانبار بعد ساعات من انطلاق عملية ارادة النصر الرابعة.

وقال الحشد في بيان انه " ضمن عملية إرادة النصر الرابعة انجزت قطعات اللواءين التاسع عشر والثالث&nb

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