العراق يكسب الدعوى الخاصة بكنز النمرود المقامة في باريس

2019/08/24 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كسب العراق الدعوى الخاصة بكنز النمرود المقامة في المحكمة الدولية بباريس التي اقامتها الشركة الدنماركية "اكس اوبشن يونايتد كروب" التي طالبت الوزارة ال...

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