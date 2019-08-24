2019/08/24 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حملَ الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، "اصحاب الخطاب الطائفي مسؤولية تفجير المسيب او التفجيرات التي ستحدث، وطالب سماحته القضاء العراقي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ الأمين يحمل اصحاب الخطاب الطائفي مسؤولية التفجيرات ويطالب القضاء بمعاقبتهم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ الأمين يحمل اصحاب الخطاب الطائفي مسؤولية التفجيرات ويطالب القضاء بمعاقبتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).