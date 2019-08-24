الحج ربما ستكون

2019/08/24 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت دراسة نشرها موقع "يونيوز" من التغيرات المناخية في السنوات المقبلة، وأثرها على فريضة الحج التي يؤديها المسلمون في درجات حرارة عالية.

وقالت الدراسة المنشورة في

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