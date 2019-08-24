السهيل: العراق بأضعف وضع ومكافحة الفساد تبدأ بـ”مؤسساتهِ”

2019/08/24 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- طالبَ رئيس لجنة النزاهة النيابية هشام السهيل، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بضرورة اخراج السلاح من المدن فوراً.وقال السهيل في حديث متلفز لـ”قناة الشرقية” إن “موقف العراق من الخرق الجوي وقصف مخازن الاسلحة مخجل”، مبيناً ان “العراق اليوم باضعف صورة منذ تأسيسه”.وأشار السهيل الى ان “مكافحة الفساد لابد ان تبدأ بمؤسساته”، لافتاً ...

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