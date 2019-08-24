2019/08/24 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلنت شرطة ذي قار، اليوم السبت، عن القبض على 10 متسولين في المحافظة.وقال اعلام الشرطة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن مفارزها “ألقت القبض على سبعة نساء مخالفات وثلاثة رجال مخالفين في مناطق متفرقة من المحافظة، وذلك لارتكابهم مخالفات التسول الذي يعد أحد أنواع الاتجار بالبشر”.واضافت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 10 متسولين في ذي قار وكالة خطوة برس.

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