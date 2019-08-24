وزير التخطيط يصادق على صرف ١٠ مليارات لبناء مستشفى حديث في “قرة تبة”

2019/08/24 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

صادق وزير التخطيط نوري الدليمي، على إطلاق صرف (عشرة مليارات دينار) لبناء مستشفى حديث في ناحية “قرة تبة” بمحافظة ديالى، وذلك ضمن مساعي وزارة التخطيط لتحسين الواقع الصحي.





وأوضح الدليمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المستشفى سيتم تنفيذه بسعة 50 سرير ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2019” ، مؤكداً “سعي الوزارة في توفير كافة سبل الدعم لتنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية في محافظة ديالى”.





وذكر البيان، انه “في إطار اختصار الروتين وتقديم افضل الخدمات للمواطنين في اقصر فترة زمنية ممكنة؛ خوّل وزير التخطيط الجهات المعنية في وزارة الصحة والبيئة بصلاحيات التنفيذ والصرف مع مراعاة الالتزام بالتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2019”.





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