إسترجاع 28 عقاراً في الديوانية إلى ملكية الدولة

2019/08/24 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم السبت، إسترجاع 28 عقاراً في محافظة الديوانية إلى ملكية الدولة.

وذكر بيان لمكتب المفتش العام تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكوادر اللفنية والتحقيقية في المكتب استرجعت 28 عقاراً بقيمة تقدر بـ(4) مليارات دينار في مناطق البر صالح وأم النخيل وصدر اليوسفية والتقية، وفق قرارات قضائية من المحاكم المختصة”.

وأشار الى “التوجيه بملاحقة ومحاسبة المقصرين والفاسدين ممن تسببوا بهدر المال العام واستغلال مصالح الدولة”.

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